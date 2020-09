Oko 13.000 zaposlenih u školama u Italiji zaraženo kovidom

Radio 021 pre 55 minuta | Tanjug

U Italiji je do sada na kovid-19 testirano skoro 50 odsto zaposlenih u školama, odnosno oko 500.000 nastavnika i nenastavnog osoblja, a oko 13.000 ljudi, što je 2,6 odsto testiranih, pozitivno je.

To su podaci koje je saopštila kancelarija italijanskog specijalnog komesara za vanredne situacije Domenika Arkurija. Najviše testova sprovedeno je u Lombardiji, gde je testirano 70 odsto zaposlenih, dok je na poslednjem mestu Sardinija sa pet odsto, a izveštaj ne obuhvata region Lacio, koji je testiranje sproveo nezavisno. Očekuje se da će do 24. septembra procenat testiranih radnika u školama na teritoriji Italije biti povećan na 60 do 70 odsto. Kako je