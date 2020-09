Sunčano i toplo, a kada će nas leto napustiti FOTO

B92 pre 5 sati | B92, RTS

Tokom vikenda u Srbiji vreme ostaje sunčano i toplo.

Na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno će duvati jak jugoistočni vetar. Ujutru temperatura od 10 do 18, tokom dana od 28 stepeni do 31 stepen. Tokom jutra sveže, po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. Kasnije, tokom dana, sunčano i toplo. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno jak. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša temperatura će se kretati između 28 stepeni i 31