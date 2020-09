B92 pre 4 sata | Tanjug

Miistarstvo zdravstva Filipina je saopštilo danas da je u poslednja 24 sata evidentiran rekordan broj smrtnih slučajeva među kovid pacijentima, čak 186.

To je ujedno najveći dnevni broj preminulih do sada u zemljama jugoistočne Azije. Ukupan broj smrtnih ishoda među kovid pacijentima na Filipinima je 4.292, a broj do sada potvrđenih slučajeva iznosi 257.863, prenosi Rojters.