Danas u Srbiji sunčano, do 31 stepen

U Srbiji će danas jutro biti sveže, uz maglu po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije, ali će tokom dana biti sunčano i toplo, najavio je Republički Hidrometeorološki Zavod (RHMZS).

Istočni i jugoistočni vetar biće slab do umeren, ali na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno biće jak. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 28 do 31 stepena Celzijusa. Posle svežeg jutra, vreme će i u Beogradu tokom dana biti sunčano i toplo, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna oko 31 stepena.