US Open - Tim i Zverev za prvi gren-slem u karijeri!

Meč na glavnom terenu Flešing Medouzu igra se u nedelju od 22 sata.

U ovogodišnjem finalu US Opena videćemo okršaj Austrijanca Dominika Tima i nemačkog tenisera Aleksandera Zvereva. Tim je do finala stigao posle tri seta ali i velike borbe sa Rusom Danilom Medvedevim, pošto je dva seta dobio u taj-brejku. Bilo je 6:2, 7:6 (9:7) i 7:6 (7:5). Mnogo veća borba i veliki preokret dogodio se u drugom polufinalu, u kojem je Saša Zverev uspeo da savlada Španca Pabla Karenja Bustu sa 3:2. To će biti četvrto grend-slem finale za Tima, a prvo