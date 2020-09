Mega preokret Zvereva za finale Ju-Es opena

Sportski žurnal pre 4 sata

Nemac je savladao Španca Karenja-Bustu i sada čeka rivala u finalu

Do sada je Aleksanderu Zverevu najveći uspeh na gren slemovima bilo polufinale Australijan opena 2020, a onda je došla korona, a po nastavku sezone plasirao se u finale US opena. I to kako, posle tri sata i 22 mita igre i minusa od dva seta. Nemac je savladao Španca Karenja-Bustu i sada čeka rivala u finalu. Osmina finala (muškarci): Davidovič Fokina – Zverev (5) 0:3 (2:6, 2:6, 1:6), Đoković (1) – Karenjo-Busta (20) Đoković diskvalifikovan jer je pogodio sudiju,