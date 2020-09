Kineski mediji o novom ruskom oružju: Strašnije od nuklearne bombe

Vesti online pre 35 minuta | Sputnjik

Ruski vojni sistemi „Sarmat“, „Avangard“ i „Jars“ imaju izvanredna borbena svojstva, izuzetno su opasni za potencijalnog protivnika, piše kineski portal „Sina“.

Kako se navodi u članku, naoružavanje ruskih raketnih snaga ovim raketnim modelims dometa više od deset hiljada kilometara „stavlja Ameriku u bezizlazan položaj“. Autor članka je posvetio posebnu pažnju raketnom sistemu „Avangard“. On je istakao da američka protivvazdušna odbrana nije u stanju da presretne ovaj projektil zbog tajnosti ruske rakete, a fenomenalna brzina čini je posebno efikasnom. – Raketa ‘Avangard’ može da stigne do Vašingtona za 15 minuta. Za to