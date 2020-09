Baš vrelo narednih dana: Evo kada stiže kiša i pad temperature

Mondo pre 35 minuta | Jelena Stokić

U Srbiji će jutro biti sveže, u nižim predelima jugozapadne i juzne Srbije ponegde kratkotrajna magla, a tokom dana sunčano i toplo do 32 stepena. Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni, u Vojvodini i u donjem Podunavlju ujutro i pre podne jugoistočni vetar, saopštio je RHMZ. Najniža temperatura biće od 11 do 18, najvisa od 29 do 32 stepena. U Beogradu će danas biti sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 18, najviša dnevna oko 31 stepen. Prema