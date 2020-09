Do petka toplo, danas do 32 stepena

RTV pre 6 sati | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji će jutro biti sveže, u nižim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna magla, a tokom dana sunčano i toplo do 32 stepena.

Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni, u Vojvodini i u donjem Podunavlju ujutro i pre podne jugoistočni vetar, saopštio je RHMZ. Najniža temperatura biće od 11 do 18, najviša od 29 do 32 stepena. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 20. septembra, biće sunčano i toplo, do petka sa dnevnom temperaturom i dalje iznad i znatno iznad proseka, od 30 do 32 stepena. U četvrtak posle podne na zapadu i jugozapadu, a u petak i u ostalim krajevima