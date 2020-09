Istorijsko finale – Tim ponovio rezultat star više od 70 godina

B92 pre 1 sat

Dominik Tim, treći teniser sveta, uspeo je nešto što je pre njega davne 1949. godine ostvario Amerikanac Pančo Gonsales.

Više od 70 godina nije se desilo da u finalu US Opena teniser preokrene 0:2 i dođe do 3:2 – Dominik Tim je učinio u ovogodišnjem finalu protiv Saše Zvereva. Austrijanac je posle meča izjavio i zašto je tako loše krenuo veliko finale: "Problem su bili moji živci. Bio sam baš stegnut, dugo se tako nisam osećao. Nisam znao uopšte kakav je to osećaj. Čak nisam ni znao kako da se oslobodim toga. Ali, nekako sam uspeo da se opustim u trećem setu". Tim se nekoliko puta