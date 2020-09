Preokret Dominika Tima za titulu na Ju Es Openu

Beta pre 1 sat

Austrijski teniser Dominik Tim pobednik je ovogodišnjeg Otvorenog prvenstva SAD, pošto je prošle noći bio bolji od Nemca Aleksandera Zvereva sa 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(6).

Tim je do svoje prve grend slem titule stigao posle sjajnog preokreta i tako postao prvi teniser posle 71 godine koji je slavio u Njujorku nakon što je izgubio prva dva seta.

Takođe, postao je 55. grend slem šampion u Open eri, 150. ukupno, ali i pridružio se Tomasu Musteru (Rolan Garos, 1995) kao jedini Austrijanac koji je podigao grend slem trofej.

Njemu je ovo bilo četvrto grend slem finale, u prethodna tri dva puta je gubio od Rafaela Nadala na Rolan Garosu i od Novaka Đokovića na ovogodišnjem Australijan openu.

Na drugoj strani, Zverev je igrao u prvom finalu.

"Upoznali smo se 2014. godine, odmah smo postali veliki prijatelji, a potom se razvilo i naše rivalstvo. Obojica smo postigli velike stvari na terenu i van njega. Neverovatno je koliko smo daleko došli i to putovanje nas je dovelo do toga da podelimo ovaj trenutak. Voleo bih da danas imamo dva pobednika. Obojica smo to zaslužili", rekao je Tim na ceremoniji dodele pehara.

Zverev je bolje ušao u meč, poveo je sa 2:0 u setovima i imao je 2:1 u trećem setu uz brejk prednosti. Tim je tada podigao nivo igre, pa je uz dva brejka prvo osvojio treći set, a potom i četvrti za šta mu je bio dovoljan jedan brejk.

U petom setu vodila se velika borba. Zverev je imao prednost od 5:3 i servirao je za meč, ali je Austrijanac uspeo da veže tri gema i preokrene na 6:5, pa je i on došao u priliku da servira za titulu.

Međutim, ni on nije uspeo, Zverev mu je oduzeo servis i odveo finale u odlučujući taj-brejk koji je na kraju pripao Timu sa 8:6.

(Beta, 09.14.2020)