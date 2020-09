Ponedeljak vruć kao i nedelja: Prvog dana sedmice sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena

Kurir pre 5 sati

BEOGRAD - U Srbiji će danas ujutro biti sveže, po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije ponege kratkotrajna magla, a tokom dana preovladjivaće sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 18 stepeni, najviša dnevna od 29 do 32 stepena Celzijusa. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab do umeren, istočni i severoistočni vetar. Jutarnja