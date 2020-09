Mugoša: Ukoliko se rast broja obolelih nastavi, neminovno je "zaključavanje" stanovništva

Radio 021 pre 1 sat | Srna

Epidemiološka situacija u Crnoj Gori je jako ozbiljna, ocenio je direktor Instituta za javno zdravlje Boban Moguša, navodeći da je "zaključavanje" stanovništva krajnji scenario, ali i da će biti neminovan ukoliko se rast broja obolelih nastavi.

"Naše ponašanje nije bilo u skladu sa preporukama i moramo sa tim da izađemo na kraj", rekao je Mugoša. On je kazao da je situacija jako osetljiva zbog velike unutrašnje transmisije, ali da je dobro što zdravstveni sistem još nije preopterećen, odnosno da je na nivou petine opterećenosti. Mugoša je, kako prenosi portal RTCG, upozorio da sve to može veoma brzo da se promeni i da dođe do gore situacije. "Nas trenutno čuva to što su većina obolelih mladi, mlađi od 50