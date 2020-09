Vreme: I dalje natprosečno

B92 pre 1 sat | Tanjug

Beograd -- U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, samo će jutro biti sveže, po kotlinama i visoravnima južne i jugozapadne Srbije s kratkotrajnom maglom.

Vetar će slab i umeren, istočni i severoistočni, jutarnja temperatura od 11 do 18, najviša dnevna od 29 do 32 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura oko 18 stepeni, na periferiji oko 15 stepeni, najviša dnevna oko 31 stepen. Narednih sedam dana će biti pretežno sunčano, a do četvrtka i natprosečno toplo sa dnevnom temperaturom i dalje iznad i znatno iznad proseka, od 29 do 32 stepena. Samo se