U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme, do 32 stepena

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra biti toplo i u većem delu pretežno sunčano vreme, a posle podne i uveče na jugu i jugozapadu Srbije umereno naoblačenje, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, popodne severoistočni, a uveče i noću ponegde će biti jak na severu Srbije. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni Celzijusa, najviša dnevna između 28 i 32. U Srbiji se narednih dana očekuje pretežno sunčano vreme, samo će u petak biti malo do umereno oblačno, na jugu i jugozapadu Srbije ponegde s kišom i kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. U petak i subotu se očekuje svežije vreme, a od nedelje umereno