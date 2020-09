Početkom oktobra počinje vakcinacija u Srbiji: 500.000 doza, ko hoće

B92 pre 1 sat | Beta

Beograd -- Vakcinacija protiv gripa počeće u Srbiji u prvim danima oktobra, a država će nabaviti oko 500.000 doza vakcina.

Politika navodi da je to za 35 odsto više vakcina nego prethodne godine. Po navodima lista, vakcina će biti besplatna i dobiće je oni koji to žele. Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak proizvešće izmedju 100.000 i 150.000 doza domaće vakcine protiv gripa dok je ostatak naručen od inostranih proizvodjača. Za decu staru od šest meseci do tri godine biće nabavljena vakcina farmaceutske kuće Sanofi a za odrasle, vakcina kompanije Abot bilodžikals.