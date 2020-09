Epiodemiolog dr Tiodorović o tome kad možemo očekivati porast broja novozaraženih koronavirusom

B92 pre 54 minuta | Beta, RTS

Beograd -- Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je da je realno da dođe do porasta broja zaraženih koronavirusom u narednih dve nedelje.

Prema njegovim rečima, iako je broj pregleda u kovid ambulantama smanjen, to ne treba da znači da treba da dođe do opuštanja. On je za TV Prva rekao i da očekuje da će će većina građana poštovati nove mere koje je doneo Krizni štab, a koje stupaju na snagu danas u 18 časova. Prema njegovim rečima, građani koji se budu vraćali iz inostranstva dobiće na ulasku u Srbiju "apel" da se jave lekarima u prvih 24 sata kako bi se utvrdilo da li njihovo zdravstveno stanje