Mali: Bolji prihodi od planiranih za 1,6 milijardi dinara

Danas pre 3 sata | Piše: Danas Online

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali danas je istakao da je u uslovima najveće ekonomske krize srpska ekonomija imala najmanje negativne posledice, čak i ostvarila rekordno nisku stopu nezaposlenosti od 7,3 odsto u drugom kvartalu, čemu su doprinele ekonomske mere podrške od oko 5,8 milijardi evra, odnosno 12,5 odsto BDP-a.

„Mi odgovorno vodimo računa o svakom dinaru. Svakog 15. u mesecu vidimo prilive od PDV-a. U utorak smo imali presek i mogu da kažem da su nam bolji prihodi od planiranih za 1,6 milijardi dinara. To govori da se nastavlja trend oporavka naše privrede koji smo videli u julu i avgustu. Takođe, raste i uvozni PDV. Dakle, privredna aktivnost raste, ne zaustavlja se, već zahuktava i to nam daje sigurnost", objasnio je ministar gostujući u jutarnjem programu TV Prva.