SAD: Hezbolah skladišti eksplozivne hemikalije

RTV pre 46 minuta | Tanjug

VAŠINGTON - Koordinator američkog Stejt departmenta za borbu protiv terorizma Nejtan Sejls optužio je oranizaciju Hezbolah da je skladištila hemikalije, koje mogu da se koriste za pravljenje eksploziva, u nekoliko evropskih zemalja, i pozvao zemlje u Evropi, ali i širom sveta, da uvedu zabrane ovoj organizaciji.

"Zašto bi Hezbolah čuvao amonijum nitrat na evropskom tlu? Odgovor je jasan: Hezbolah je tu stavio to oružje kako bi mogao da izvede velike terorističke napade kada god on ili njegovi gospodari u Teheranu smatraju da je to potrebno", rekao je Sejls. On je naveo da su operativci Hezbolaha proteklih godina premestili zalihe amonijum nitrata iz Belgije u Francusku, Grčku, Italiju i Španiju i da se sumnja da i dalje skladište materijal širom Evrope, prenosi AP. Sejls