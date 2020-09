Reakcija Stanojevića na žreb u Nionu, poruka je jasna!

Sportske.net pre 3 sata | Sportske.net, Beta

Partizan ima preča posla u ovom trenutku.

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je danas da bi bilo suviše neozbiljno da komentariše eventualnog protivnika u poslednjoj rundi kvalifikacija za Ligu Evropa do koje crno-beli tek treba da stignu. "Više puta sam već istakao da je za mene najvažnija sadašnjost, ne ni prošlost ni budućnost. Bilo bi suviše neozbiljno da komentarišemo nešto a da još nismo savladali prepreke do toga, a to je utakmica sa ekipom Šarlroa iz Belgije sledeće nedelje",