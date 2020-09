Nećemo igrati po pravilima zapada: Lavrov ukazao na veliku grešku u idejama suprotstavljenih svetskih sila

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

ŠEF ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je danas da su duboko pogrešne ideje da će Rusija i Kina igrati u skladu sa zapadnim pravilima, pod bilo kakvim okolnostima.

Lavrov je u intervjuu za međunarodni kanal na ruskom jeziku RTVI, čije je sedište u Njujorku, rekao da je čitao ruske politikologe koji su poznati na Zapadu i istakao da je sve izraženija ideja da je vreme da Rusija prestane da primenjuje zapadnu "metriku" na svoje akcije i da pokušava da se dopadne Zapadu po svaku cenu. - To su veoma ugledni ljudi i to je prilično ozbiljna izjava. Jasno mi je da nas Zapad svesno ili nesvesno gura ka ovoj analizi. Najverovatnije to