Sveže jutro, najviša dnevna 27 stepeni

B92 pre 43 minuta | Tanjug

Danas će posle svežeg jutra tokom dana biti sunčano, sa slabim vetrom promenljivog pravca.

Jutarnja temperatura će se kretati od 9 do 15, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. U Beogradu će jutro biti sveže, tokom dana sunčano sa slabim vetrom promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna oko 25 stepeni. U Srbiji će narednih sedam dana biti pretežno sunčano, sa svežim jutrima uz postepeni porast dnevne temperature. Maksimalna vrednost u većini mesta kretaće se d 26 do 28 stepeni.