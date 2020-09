Korona virus i turizam: Šta sve od 18. septembra čeka one koji se vraćaju u Srbiju

BBC News pre 8 minuta | Slobodan Maričić - BBC

BBC Gužva na granici

Turistička sezona je i dalje u jeku, a broj zaraženih Kovidom-19 u zemljama regiona raste, tako da za državljane Srbije koji se vraćaju u zemlju od petka važe nova pravila.

„Svi građani Republike Srbije koji od petka posle 18 časova uđu u zemlju biće pod posebnim zdravstvenim nadzorom", navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

To podrazumeva onlajn popunjavanje zdravstvenog kartona i ostavljanje podataka o vremenu i mestu ulaska u zemlju.

Zvaničnici navode da se u Srbiju nedeljno sa odmora iz okolnih zemalja vrati i do 50.000 ljudi, a da će oni koji se ne budu pridržavali uputstava biti kažnjavani.

„Rizik (od povećanja broja zaraženih u Srbiji) definitivno postoji, ali ne očekujem dramatično povećanje", izjavio je za RTS epidemilog Predrag Kon, prenosi Beta.

Prvi korak - prijava

„Svi građani će pri prelasku granice dobiti zdravstveno upozorenje o obavezama koje su dužni da ispune", ističu iz Ministarstva zdravlja.

Prvi korak je onlajn test samoprocene na Kovid-19 na portalu E-zdravlje, a koji će vam reći da li treba da se javite u Kovid ambulantu.

„Jedina obaveza svakog građanina je prijava kroz taj portal", izjavio je Kon.

„Sistem elektronskog prijavljivanja je napravljen tako da se sve završava za 30 sekundi", dodao je on.

Kako (ne)treba nositi masku

To izgleda tako što se u elektronski zdravstveni karton ubace lični podaci i popuni prijava u kojoj će pisati vreme ulaska u zemlju i granični prelaz.

„Ako ta osoba dobije neke tegobe, povišenu temperaturu, gubitak čula mirisa, ukusa i respiratorne tegove, odmah treba da se javi u kovid ambulantu", navodi Kon.

Iz Ministarstva ističu da građani ne treba automatski po ulasku u zemlju posećuju Kovid ambulante, već samo oni koji su tokom prijave dobili takva uputstva.

Takođe, svi koji popunjavaju test treba rezultat da odštampaju ili sačuvaju, kako bi imali dokaz da je test urađen.

Oni koji nisu u mogućnosti da ispune onlajn upitnik, treba da telefonom pozovu Institut ili Zavod za javno zdravlje u njihovom gradu ili opštini i dobiće sva neophodna uputstva, dodaju iz Ministarstva zdravlja.

Deset dana kasnije - odjava

Period zdravstvenog nadzora traje deset dana.

To znači da desetog dana od povratka iz inostranstva - svi koji do tada nisu dobili uputstvo da se jave u Kovid ambulantu - treba da još jednom urade test samoprocene.

Ukoliko rezultati i tada pokažu da nema opasnosti od infekcije, posebni zdravstveni nadzor prestaje da važi, navode iz Ministarstva.

Kako u praksi izgleda prelazak granice?

Beogradski mediji javljaju da se na graničnim prelazima Jabuka i Gostun sa Crnom Gorom od jutros stvaraju gužve.

RTS javlja da se na prelazu Gostun čeka 10 do 15 minuta, a iz Uprave carine da su na prelazu Jabuka otvorene tri trake da bi se izbegle veće gužve.

Oni ističu da se i tamo čeka 10 do 15 minuta.

„Odlučili smo da poslednje dane leta provedemo na moru, ali nismo mogli da ostanemo imuni na apel i krenuli smo nazad, iako smo planirali da ostanemo malo duže", rekao je za sajt B92 Danilo Paunović iz Čačka.

„Na granici čekamo već duže od pola sata, ispred je oko 20, a iza oko 30 automobila", dodao je on.

Kako se navodi, najveće gužve na graničnim prelazima očekuju se u periodu od 16 do 18 časova.

Kazne

Iz Ministarstva upozoravaju da svako nepostupanje po uputstvima iz zdravstvenog upozorenja predstavlja „grubo kršenje epidemioloških mera i svesno ugrožavanje sopstvenog zdravlja, ali i zdravlja kompletnog stanovništva Republike Srbije".

Kako navode, rizična i neodgovorna ponašanja „mogu relativno brzo dovesti do ponovnog i još bržeg širenja korona virusa među stanovništvom".

„Onaj ko se bahato ponaša i dovede do zaražavanja drugih osoba, naročito sa tragičnim posledicama, ne može da izbegne ono što u zakonu piše", ističe Kon.

Pesma o korona virusu koja je postala svetski hit

Vlada Srbije je sredinom maja usvojila izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Minimalna kazna za pravna i fizička lica porasla je time sa 30.000 na 50.000 dinara, dok maksimalna iznosi 150.000 dinara.

Kazne za pravne subjekte su od 50.000 do 500.000 dinara.

„To vam je kao kada se pogrešno parkirate gde je zabranjeno, ako ne to ne poštujete, bićete sankcionisani. Neće biti lova, ali će biti kazni", rekao je Kon ranije za Blic.

Šta kažu zvaničnici?

Iz Ministarstva zdravlja ističu da se na ovaj način izbegavaju nepotrebne gužve u ambulantama.

Takođe, dodaju, time se eliminiše i opasnost da se nezaraženi građani inficiraju u redovima za pregled.

Kon navodi da je Krizni štab za suzbijanje epidemije procenio da će ova metoda kontrole epidemije biti izvodljiva, za razliku od uvođenja samoizolacije ili PCR testiranja za sve koji se vraćaju iz rizičnih zemalja.

Cilj je, kaže Kon, manje opterećenje i za građane i za lekare i za kovid bolnice.

On uz to ističe da je sve na građanima, jer svi drugi zdravstveni nadzori definisani zakonom ne bi bili mogući u praksi.

„Ako očekujete povratak 50.000 ljudi, koje treba da pratite deset dana, to je pola miliona nadzora. Tako nešto nije moguće sprovesti bez vanrednog stanja", istakao je Kon.

Kon ističe i da će ova mera imati i dugoročne efekte, pogotovo u narednom periodu kada dolaze slave i zimski praznici.

„Ako želimo, a ja želim, da nam se nikada više ne ponovi jul mesec, mi moramo mesecima unapred da razmišljamo i planiramo", rekao je Kon.

Kada će biti spremna vakcina protiv Kovida-19?

Kakvo je stanje sa korona virusom u regionu?

U Srbiji su u poslednja 24 časa registrovana još 82 nova slučaja Kovida-19, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 32.695.

Preminule su još dve osobe, tako da je ukupan bilans žrtava porastao na 738.

Situacija u regionu je nešto lošija:

Hrvatska: 14.275 zaraženih, 238 žrtava

U poslednja 24 časa registrovano je još 250 slučajeva korona virusa

Slovenija: 4.058 zaraženih, 136 žrtava

U poslednja 24 časa registrovana su još 104 slučaja

Bosna i Hercegovina: 22.416 zaraženih, 715 žrtava

U poslednja 24 časa registrovana su još 394 slučaja, a umrlo je još devet ljudi.

Crna Gora: 7.503 zaraženih, 129 žrtava

U poslednja 24 časa registrovano je još 212 slučaja korona virusa, a tri osobe su preminule.

Poštovanje mera

U saopštenju Ministarstva zdravlja se na kraju ističe da poštovanje preventivnih mera „i dalje ostaje jedini siguran i dokazan način zaštite od korona virusa".

„Nošenje maske u zatvorenim prostorima, održavanje razdaljine, kao i redovna higijena ruku i dezinfekcija prostora, od ključnog su značaja za sve nas i jedini put to očuvanja našeg zdravlja", navode.

Zbog toga pozivaju sve da bez izuzetka poštuju epidemiološke mere.

„Iako su građani koji su doputovali iz inostranstva pod većim rizikom zaraze, to ne znači da ostali koji nisu napuštali Srbiju ne treba da se čuvaju i i dalje preduzimaju sve mere zaštite od korona virusa.

„Sve do pojave vakcine, samo gvozdenom disciplinom možemo doći do zajedničkog cilja, a to je konačna pobeda nad korona virusom i to ćemo svi zajedno, bez sumnje, uspeti", navodi se.

BBC

BBC

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.19.2020)