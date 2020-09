Stanojević: Sa pet novih igrača protiv Zlatibora

Vesti online pre 1 sat

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević izjavio je danas da je utakmica protiv Zlatibora u Superligi važna i najavio „rotacije“ u timu, ali ne zbog duela protiv Šarlroa, nego umora posle Sfintala i dugog puta u Moldaviju.

– Imali smo 120 minuta, put, i igrači su umorniji. Idemo opet na put i to nam stvara malo problema. Ovo nam je važna utakmica, tako se i pripremamo za nju – rekao je Stanojević na konferenciji za medije. On je najavio pet izmena u timu. – To je realnost, u Evropi se igraju utakmice na tri dana, zašto ne bismo mogli i mi? Nadam se da ćemo biti dominantni. Sigurno ćemo rotirati, možda će Denis Stojković dobiti šansu od prvog minuta, videćemo još. Moramo da rotiramo