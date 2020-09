Jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo

B92 pre 3 sata | Tanjug

U Srbiji će danas jutro biti sveže, dok će u toku dana biti pretežno suncano i umereno toplo.

Vetar slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 13, najviša od 25 do 28 stepeni. U Beogradu će jutro biti sveže, u toku dana sunčano i umereno toplo. Vetar slab i umeren, jugoistocni. Najniža temperatura od 8 do 12, najvisa 27 stepeni. Do petka će u Srbiji biti toplo. U ponedeljak i utorak pretežno sunčano, od srede umereno naoblačenje, ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Vetrovito, do srede u košavskom podrucju, a