U Srbiji sutra posle svežeg jutra sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni

Danas pre 7 sati | Piše: Beta

U Srbiji će sutra, posle svežeg jutra i kratkotrajne magle po kotlinama, tokom dana biti pretežno sunčano, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugozapadu zemlje moguće je prolazno naoblačenje. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno jak. Jutarnja temperatura kretaće se od sedam do 15, najviša dnevna od 26 do 28 stepeni. I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 28 stepeni. U utorak će biti pretežno sunčano, samo na jugozapadu je moguća pojava lokalnih pljuskova. Do petka promenljivo