Papreno za neposlušne Britance: Čak 10.000 funti kazna za one koji prekrše nove mere protiv korone!

Kurir pre 57 minuta

Velika Britanija će pooštriti ograničenja ukoliko se ne budu poštovala pravila, rekao je Met Henkok, sekretar za zdravstvo i najavio da vlada uvodi novčane kazne od 10.000 funti za one koji prekršite nova pravila samoizolacije u koju moraju zbog kontakta s nekim od zaraženih.

On je za BBC rekao da se zemlja suočava sa "prekretnicom i da postoji izbor". "Ako se svi pridržavaju pravila, možemo da izbegnemo nacionalno zaključavanje." Premijer razmatra zabranu mešanja domaćinstava i smanjenje radnog vremena za pabove. Upitan da li bi Engleska mogla da se suoči sa još jednom nacionalnom blokadom, Henkok je rekao da ne isključuje tu mogućnost ali da ne želi da se to dogodi. On je rekao da će ljudi koji su odbili samoizolaciju biti prijavljeni