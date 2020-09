Rebić o slučaju Kontić: Moglo je brže, nema opstruiranja

RTV pre 4 sata | Tanjug, Blic

BEOGRAD - Direktor policije Vladimir Rebić rekao je da je bilo sporosti u istrazi u slučaju Ivana Kontića koji je u Novom Sadu brutalno pretukao mladića M. M. (28), ali da nije postojala sistemski namera da se okrivljenom pomogne.

Rebić je, za TV Prva rekao i da policija trenutno nema podatke o lokaciji Kontića, da on nije u Srbiji, ali da su u kontaktu sa policijama u zemljama u okruženju. "Dobijamo povremeno informacije koje odmah proveravamo i stalno smo u kontaktu sa direktorom crnogorske policije. S obzirom na to da je raspisana crvena Interpolova poternica, on se ne može predugo kriti. Ja očekujem da ce pre ili kasnije on biti uhapšen", rekao je Rebić. On je ponovio i da su policijski