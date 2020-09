Vulin: Ja ne moram da budem ministar

B92 pre 30 minuta | Tanjug

Beograd -- Predsednik Aleksanadar Vučić je pod pritiskom svoje partije i koalicionih partnera u formiranju nove vlade kaže predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

Dodaje da stranka koju on vodi ne traži ni jedno ministarsko mesto i da on ne očekuje da bude u novoj vladi. "Predsednik Vučić neka namiri SNS, koja je dobila najviše glasova, ostale koalicione partnere, a Pokret socijalista ne mora da ima nijednog ministra u vladi. Ja ne moram da budem ministar u vladi, nema potrebe, menjaju se vremena, menja se politika, dolaze drugi ljudi, spoljno politički prioriteti", rekao je Vulin za TV Pink. On je naglasio da se