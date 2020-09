Korona presek: Preminule dve osobe, pad broja zaraženih

Blic pre 1 sat | N. Ž. P.

U protekla 24 sata u Srbiji je na virus korona testirano 5.275 osoba, registrovano je 30 novozaraženih, a dve osobe su preminula.

Na respiratorima su, prema poslednjim informacijama Ministarstva zdravlja 23 pacijenta, što je za dva manje nego juče. Podsetimo, juče smo imali manji broj zaraženih nego što je to slučaj poslednjih nekoliko dana, ali i drastično manje testiranih - tek 3.175. Kako je od tog broja pozitivno bilo 68 osoba, dolazi se do toga da takozvani "Konov koeficijent" juče nije bio zanemarljiv - odnosno iznosio je 2,14, mi treba da težimo tome da on uvek bude 0,5. Vodeći srpski