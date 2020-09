Srđanu Predojeviću zabranjen ulaz na TV "Prva", pojavio se jutros na poslu, ali je zaustavljen

Blic pre 58 minuta | Ekipa „Blica“

Voditelj Srđan Predojević danas je došao u zgradu TV "Prva", pre početka jutarnjeg programa, međutim sprečen je da uđe u prostorije televizije, saznaje "Blic".

Srđan je pokušao da uđe u zgradu "Prve", ali mu to nije dozvoljeno. Podsetimo, Predojević je tokom jučerašnjeg dana sve zbunio objavom na Instagramu, najavivši za danas jutarnji program na "Prvoj", iako su on i Jovana Joksimović dali otkaz. TV "Prva" sinoć je nakon toga najavila da će program voditi Filip Čukanović i on se jutros pojavio u studiju. Kako je "Blic" već pisao, očigledno je da voditeljski tandem Srđan Predojević i Jovana Joksimović i TV "Prva" treba da