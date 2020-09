Vučić učestvuje na sastanku Generalne skupštine UN: Najavio obraćanje svetskim liderima foto

Mondo pre 2 sata | Sandra Krstanović

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas na sastanku Generalne skupštine UN povodom obeležavanja 75. godišnjice.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas na sastanku Generalne skupštine UN povodom obeležavanja 75. godišnjice. Kako je najavljeno ranije, svetski lideri okupiće se danas virtuelno. Obraćanje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića na sastanku Generalne skupštine UN na visokom nivou povodom obeležavanja 75. godišnjice Ujedinjenih nacija. A post shared by Aleksandar Vučić(@buducnostsrbijeav) on Sep 21, 2020 at 2:13am PDT Inače, ovu godišnjicu