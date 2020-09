Izrael je priznao Kosovo 4. septembra, to više nije tema

Politika pre 1 sat

Mi treba da radimo na unapređenju odnosa, a ne da se bavimo previše nečim što je urađeno pre dve i po nedelje u Vašingtonu, kaže ambasador Jahel Vilan. - Odluka da (Srbija) bude prva evropska zemlja koja će preseliti ambasadu u Jerusalim, to ne bi trebalo da bude neka vest

Novi ambasador Izraela u Srbiji Jahel Vilan izjavio je danas da je Izrael priznao Kosovo 4. septembra i da to više nije pitanje. „Nema nikakvog pitanja u vezi sa tim da li će Izrael priznati ili ne Kosovo jer je Izrael priznao Kosovo 4. septembra, a sada treba da vidimo na koji način da ne dozvolimo da to utiče na odnose Srbije i Izraela”, rekao je Vilan za TV N1. On je naveo da „Izrael nije ništa potpisao u Vašingtonu i da nije bio deo tog samita. ; „Potpisan je