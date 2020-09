S mora se vratili zaraženi: Pod nadzorom 15.000 povratnika iz kovid rizičnih zemalja, ima pozitivnih

Press pre 1 sat

Član kriznog štaba epidemiolog dr Predrag Kon rekao je danas da se trenutno pod nadzorom nalazi 15.000 ljudi koji su se vratili s letovanja iz zemalja koje su označene kao kovid rizične i da su među njima pronađene i kovid pozitivne osobe.

Foto:Blic "To je dobra stvar u celom sistemu i bitno ne samo za sada već i za kasnije, jer rano otkrivanje inficiranih i stavljanje u izolaciju glavni je vid borbe protiv koronavirusa", rekao je Kon za TV Prva. Na pitanje da li ima dovoljno inspektora koji bi mogli da kontrolišu sve ljude koji su se putem portala e-zdravlje javili, Kon je rekao da je to nemoguće. "Međutim, kroz sistem koji je napravljen to je izvodljivo", dodao je. Kon je rekao da je u srednjim