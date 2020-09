Radovi počinju do kraja godine Auto-put Niš-Merdare-Priština pa tako do luke Drač! Evo kuda će prolaziti

Kurir pre 10 sati

Delegacija Međunarodne razvojne finansijske korporacije DFC stigla je u Beograd, a jedna od ključnih tačaka pregovora sa Srbijom biće izgradnja "auto-puta mira" koji povezuje Niš i Prištinu.

Radovi bi trebalo da počnu do kraja godine, a prvo je u planu izgradnja trase Niš - Merdare, duge 77 kilometara. Početak radova se odnosi na deo auto-puta od Niša do Pločnika, dužine 33 kilometra i za to je, kako je više puta rečeno u vladi, potrebno dve i po godine i 250 miliona evra. Procenjena vrednost druge trase ovog auto-puta od Pločnika do Merdara od 44 kilometra iznosi oko 570 miliona. Auto-put Niš-Merdare-Priština omogućiće Srbiji izlazak na albansku luku