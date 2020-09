Dve trojke Mareja koje su "slomile" Lejkerse VIDEO

B92 pre 1 sat | B92

Džamal Marej bio je najefikasniji pojedinac kod Denvera u pobedi nad Los Anđeles Lejkersima rezultatom 114:106.

Izabranici Majka Melouna odigrali su zaista dobar meč, sve do same završnice, kada su umalo ispustili +20. Da se to ne dogodi pobrinuo se upravo Marej. On je sa dve trojke odbio nalet Lejkersa i "pogurao" Denver ka prvoj pobedi u ovoj seriji. Marej je na kraju imao 28 poena (10/17, 4/8 trojke), 12 asistencija i osam skokova. Četvrti meč serije na programu je u noći između četvrtka i petka u 3 časa ujutru, uz prenos na TV B92. Pročitajte još: * Denver "prosuo" +20,