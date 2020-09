Formiran tim koji će raditi 24 sata dnevno

B92 pre 59 minuta | Tanjug

Beograd -- Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture formiralo je poseban tim koji će raditi 24 sata dnevno na projektima sa američkom DFC-om.

To je, nakon sastanka sa predstavnicima DFC-a i Eksim banke, saopštila potpredsednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović. Ona je u Klubu poslanika, rekla da su velike stvari pred nama, kao i da se to ne odnosi samo na povezivanje sa Prištinom auto-putem Niš - Merdare - Priština, kao i železnicom, već i na regionalne projekte na kojima će se raditi. Istakla je da je danas održan prvi radni sastanak sa DFC-om, kao i da će to ministarstvo nastaviti da priprema