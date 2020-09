Grenel: Neverovatna noć u Beogradu (VIDEO)

Beta pre 3 sata

Neverovatna noć u Beogradu, napisao je danas na svom Tviter nalogu specijalni izaslanik američkog predsednika za pregovore Srbije i Kosova Ričard Grenel.

"Srbi i Amerikanci u Beogradu pevaju o Alabami i Zapadnoj Virdžiniji je neverovatna noć", napisao je Grenel uz video klip koji prikazuje njega za stolom na brodu na reci sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i drugim dok se u pozadini čuje muzika te popularne pesme.

Juče se delegacija SAD predvođena izvršnim direktorom američke korporacije za međunarodni razvoj (DFC) Adamom Bolerom, u kojoj je bio i Grenel, sastala sa predsednikom i premijerkom Srbije.

Brnabić i Boler su posle sastanka potpisali zajedničku izjavu i simbolično otvorilli kancelariju DFC u Beogradu a članovi američke delegacije su se u Ambasadi SAD u Beogradu sastali i s predstavnicima privrednih komora Srbije i Kosova koji su najavili osnivanje zajedničkog tima za realizaciju projekata.

