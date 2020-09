I danas toplo, ali očekujte i pljuskove: Evo kako će biti narednih dana

Mondo pre 7 sati | Jelena Stokić

U Srbiji će danas ujutro i pre podne biti pretezno sunčano ili malo oblacno, posle podne promenljivo i toplo, ponegde s kratkotrajnom kišom i pljuskovima uz mogućnost grmljavine.

U Srbiji će danas ujutro i pre podne biti pretezno sunčano ili malo oblacno, posle podne promenljivo i toplo, ponegde s kratkotrajnom kišom i pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata pre podne, a u planinskim predelima posle podne povremeno jak, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 C po kotlinama jugozapadne i juzne Srbije do 20 na jugu Banata, najvisa dnevna od 26 do 30 C, saopštio je RHMZ. U Beogradu pre podne