Snouden negirao da je pristao da vladi SAD preda pet miliona dolara

Edvard Snouden, nekadašnji pripadnik američke Agencije za nacionalnu bezbednost (NSA), negirao je da se saglasio da pet miliona dolara koje je zaradio od prodaje autobiografske knjige i govora koje je držao po svetu preda američkoj vladi.

On je na svom Tviter nalogu naveo da je CNN pogrešno interpretirao informaciju i da bi bolji naslov teksta bio "SAD bi mogle da zarade do pet miliona dolara pomilovanjem Snoudena". "Pod A to nije dogovor, ja se sa tim nisam saglasio. Pod B, presuda u ovom slučaju cenzure ne može da se izvrši dok sam u egzilu, ali ionako nikada nisam imao toliko novca", napisao je Snouden. CNN badly misreported this. A) This is not a settlement; I didn't agree to it. B) The