Lončar i “Ujedinjeni protiv kovida" duže od sata iza zatvorenih vrata

Beograd -- Ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastao se prvi put s predstavnicima udruženja "Ujedinjeni protiv kovida".

Tu inicijativu do sada je potpisalo oko 3.000 zdravstvenih radnika. To je prvi put da se ministar zdravlja sastaje sa predstavanicima udruženja i prvi put da je to udruženje zatražilo sasatanak sa ministrom zdravlja. Radio-televizija Srbije prenosi da je sastanak trajao više od jednog i po sata, a predstavnici udruženja "Ujedinjeni protiv kovida" ocenili su ga kao konstruktivan. "Prva stavka je pritisak na kolege zbog kojih smo ovo sve organizovali. Dogovor je da