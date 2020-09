Lončar se sastao sa predstavnicima udruruženja "Ujedinjeni protiv kovida"

Blic pre 2 sata

Ministar zdravlja sastao se sa predstavnicima udruženja "Ujedinjeni protiv kovida".

Tu inicijativu do sada je potpisalo oko 3.000 zdravstvenih radnika. To je prvi put da se ministar zdravlja sastaje sa predstavanicima udruženja i prvi put i da je to udruženje zatražilo sasatanak sa ministrom zdravlja. Sastanak je trajao više od sat i po vremena, a predstavnici udruženja "Ujedinjeni protiv kovida" ocenili su ga kao kostruktivan, piše "RTS". - Prva stavka je pritisak na kolege zbog kojih smo ovo sve organizovali. Dogovor je da mi naše članove,