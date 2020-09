Užas kod kisača: Automobil izleteo s puta, udario u autobus i banderu, vatrogasci sekli vozilo da spasu ženu (video)

Kurir pre 3 sata

Jutros oko 5 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u Kisaču nadomak Novog Sada.

Žena (53), vozač “fiat punta”, izgibila je kontrolu na vozilom, a potom udarila u banderu i autobus, nakon čega je sletela u kanal pored puta. View this post on Instagram Teška nezgoda u Kisaču, više na nsuzivo.rs A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs) on Sep 23, 2020 at 10:57pm PDT Vozilo je bilo potpuno smrskano pa su reagovali vatrogasci kako bi isekli vozilo i spasili povređenu ženu. Žena je prevezena u UC KCV na dalju dijagnozu, a zadobila je teške telesne