Kon o tome da li će mere biti pooštrene

B92 pre 3 sata | RTS

Beograd -- Epidemiolog Predrag Kon kaže da je od uvođenja sistema nadzora za ljude koji dolaze sa letovanja evidentirano 36 osoba sa simptomima kovida.

"Ovaj sistem se prvi put primenjuje u zemlji i najvažnije je da funkcioniše. Presek je rađen na 23.000 i do tada je registrovano 36 osoba sa simptomima koronavirusa. Mi trenutno imamo import virusa, a od građana zavisi da li će se javiti u kovid-ambulante, naravno ako imaju simptome", kaže Kon. On je za RTS istakao da niko ne može da zaustavi virus, ali da je sistem napravljen da ga uspori. "To smo za sada uspeli", kaže Kon. Navodi da nije bilo teških