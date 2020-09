Jeste spremni za vremenski šok! Večeras stiže nagla promena, neverovatan pad temperature!

Kurir pre 4 sata

Republički hidrometeorološki zavod najavio je značajnu promenu vremena u Srbiji, u toku noći od petka ka suboti, u subotu i nedelju, kada se očekuje jače naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature za 10 do 15 stepeni. Danas će u Srbiji tokom dana biti umereno oblačno, toplo, vetrovito i veći deo dana suvo. Uveče i noću jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 20, najviša od 26 do 30 stepeni. U Beogradu