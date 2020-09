RHMZ najavljuje značajnu promenu vremena

Vesti online pre 1 sat | Tanjug, Vesti online

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će u naredna dva sata na severozapadu, zapadu i ponegde u centralnim krajevima zemlje biti kiše.

Slabe kiše biće i u pojedinim delovima Beograda. Do kraja dana biće toplo, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni, uz postepeno naoblačenje i pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, naročito na planinama i u košavskom području. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se kasno posle podne, uveče i noću. Sutra osetan pad temperature – za 10 do 12 stepeni, a hladnije vreme sa povremenom kišom zadržaće se do kraja septembra. Početkom oktobra toplije.