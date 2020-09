U kući u Aranđelovcu pronađeni automatska puška i municija

B92 pre 2 sata | Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Aranđelovcu uhapsili su N. Dj. (35) u čijoj kući su pronađeni automatska puška i municija.

On se sumnjiči da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako navodi MUP u saopštenju, policija je pretresom kuće i drugih prostorija u okolini Aranđelovca koje koristi osumnjičeni, pronašla automatsku pušku sa dva rezervna okvira, 45 komada municije za gasni pištolj, kao i okvir za pištolj. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom