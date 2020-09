Bila je najbolje plaćena glumica, a danas se opija, puni stranice crne hronike i pribegava operacijama ne bi li izgledala što mlađe

Blic pre 9 sati | V.M. , J. M. I.

Američka glumica Heder Loklir napunila je danas 59 godina.

No, nije na društvenim mrežama objavljivala fotografije slavlja, ni poklone. Odlučila je, čini se, rođendan proslaviti tiho i u najužem krugu porodice. S obzirom na to da je iza nje poprilično teška godina, ili bolje rečeno teške godine, ne čudi što Heder ne želi pompu za rođendan. Prošla su vremena kad je ta krhka plavooka plavuša u medije dospevala zahvaljujući ulogama ili nekim lepim povodom. Danas su to više priče za crnu hroniku. Nije stvar u tome da je Heder