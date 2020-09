Velika promena: U Srbiji u subotu oblačno, osetno hladnije, mestimično kiša i pljuskovi

Kurir pre 5 sati

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i osetno hladnije vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Više padavina očekuje se popodne na jugoistoku i istoku Srbije. Duvaće slab do umeren vetar, ujutro i pre podne južni i jugoistočni, zatim zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni Celzijusa, a najviša od 19 do 23 stepena. I u Beogradu će vreme biti pretežno oblačno i osetno hladnije, povremeno s kišom. Mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar, ujutro južni i jugoistočni, zatim zapadni i severozapadni. Najniža