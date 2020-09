Uhapšen zbog ubistva kod Osečine

Dnevnik pre 1 sat

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu uhapsili su R. S. (1965) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Kako se sumnja, on je danas nakon kraće rasprave ispalio dva hica u pedesetdvogodišnjeg muškarca u mestu Gunjaci kod Osečine.Od zadobijenih povreda pedesetdvogodišnji muškarac je preminuo na licu mesta. Policija je osumnjičenog uhapsila u Osečini, dok je upravljao automobilom „nisan“, a u vozilu je nađen i pištolj. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.